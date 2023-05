20,3 Millionen Euro: Gemälde von Gerhard Richter versteigert

Stand: 19.05.2023, 10:40 Uhr

Wenn Bilder des 91-jährigen Gerhard Richter unter den Hammer kommen, geht es immer wieder um hohe Millionenbeträge. So auch dieses Mal bei der Auktion von Richters "4096 Farben" in New York.