In einer repräsentativen Umfrage des Delta-Institus von 2019 gaben mehr als zwei Drittel aller befragten Frauen (68 Prozent) zwischen 16 und 24 Jahren an, schon von einem sexistischen Übergriff betroffen gewesen zu sein, 36 Prozent sagten, dass sie solche Übergriffe mehr als einmal im Monat erleben.

Das ist nicht ein bestimmter Typ Mann, das ist ein bestimmter Typ Denken. Düsseldorfer Türsteher zu sexuellen Übergriffen

Türsteher in der Düsseldorfer Altstadt

Aber was sagen eigentlich Männer - bei Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung statistisch betrachtet deutlich häufiger Täter als Opfer - zu den Ängsten der Frauen und Übergriffe auf sie. " Wenn die wollen, dass man die nicht anguckt, dann sollen die sich auch so anziehen ", ist in der Düsseldorfer Altstadt zu hören. Andere sagen dass man solche Situationen im Blick haben solle und " auf jeden Fall einschreiten " müsse.

Auch "normale Familienväter" werden übergriffig

Was die Täter betrifft, gehen die Meinungen auseinander. So erzählt ein Türsteher dem WDR-Reporter, dass man es dabei nicht mit einem " bestimmten Typ Mann ", sondern einem " bestimmten Typ des Denkens " zu tun habe. Er habe schon alle möglichen Situationen erlebt, wo ihm keine Nationalität negativer aufgefallen sei als eine andere.

Jil im Gespräch mit WDR-Reporter Jakob Rhein

Ein jüngerer Passant hält dagegen, das man mittlerweile " täglich " mitbekomme, " dass Männer mit Migrationshintergrund vorrangig Frauen belästigen ". Eine Ansicht, die zumindest in der Düsseldorfer Altstadt viele nicht teilen. Jil, Noreen und ihre Freundin Luna hätten das zwar schon erlebt, aber eben auch anderes. Am Ende könne es jeder sein: " In der Altstadt sind es dann auch mal normale Familienväter ", sagt Jil.

Ausländeranteil in BKA-Statistik höher als in der Bevölkerung

Statistisch ragen bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung Täter ohne deutschen Pass heraus. Die machten 2023 laut BKA knapp 30 Prozent der 94.000 Tatverdächtigen aus. Ihr Anteil an der deutschen Bevölkerung liegt aber lediglich bei 15,2 Prozent. Mögliche Gründe hierfür können laut Experten vielfältig sein: Etwa Herkunftsländer, in denen Gewalt Alltag ist und Frauen unterdrückt werden oder auch die Tatsache, dass fremd wirkende Menschen eher verdächtigt werden.

So oder so existiert in Deutschland nur ein sehr unvollständiges Bild des Ausmaßes an sexuellen Übergriffen, weil nach Schätzungen des BKA nur rund ein Prozent überhaupt angezeigt wird. Dass Dunkelfeld ist also groß. Und von den Übergriffen, die bekannt sind, geschehen die allerwenigsten beim Feiern in den Partyzonen deutscher Städte, sondern die die allermeisten hinter verschlossenen Türen in Familien und Partnerschaften, wo Täter und Opfer oft aus demselben Kulturkreis kommen.

Unsere Quellen: