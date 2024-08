In NRW gibt es zwei Medizinische Dienste, die mögliche Behandlungsfehler untersuchen: Im Gebiet Nordrhein und im Gebiet Westfalen-Lippe. In Westfalen-Lippe gab es 724 Gutachten, bei denen in 15,2 Prozent der Fälle Fehler nachgewiesen wurden. Im Gebiet Nordrhein waren es 1.235 Gutachten. Hier wurden in 25,7 Prozent der Fälle Fehler nachgewiesen.

Hohe Dunkelziffer: 17.000 vermeidbare Todesfälle im Jahr?

Die Zahlen bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Allerdings muss man von einer deutlich höheren Dunkelziffer ausgehen, da viele Behandlungsfehler nicht erkannt oder nicht angezeigt werden.

" Fachleute gehen davon aus, dass es in etwa einem Prozent aller stationären Behandlungen zu Fehlern und vermeidbaren Schäden kommt ", sagte der MD-Vorstandsvorsitzende Stefan Gronemeyer. " Demnach sind jedes Jahr 168.000 Patientinnen und Patienten davon betroffen. Die Experten gehen von ca. 17.000 fehlerbedingten, vermeidbaren Todesfällen aus. " In den vom MD begutachteten Fällen endeten Behandlungsfehler im vergangenen Jahr 75 Mal tödlich.

"Never Events": Frau wurde versehentlich sterilisiert

Besonderer Augenmerk bei der Auswertung liegt auf den so genannten "Never Events". Das sind Ereignisse mit Schäden für die Patienten, die eigentlich nie passieren dürfen. Dazu gehören schwerwiegende Fehler bei der Verabreichung von Medizin, Fremdkörper, die nach einer Operation unbeabsichtigt im Körper zurückbleiben oder die Verwechslung von Körperteilen, Organen oder Patienten. So wie der Fall einer 39-Jährigen, den der MD schildert: Die Frau sollte wegen einer Zyste operiert werden, allerdings wurde versehentlich eine Sterilisation durchgeführt.