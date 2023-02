Bauschutt aus AKW: Bürger aus Erftstadt wollen Lagerung verhindern

Zum Vergleich: Die natürliche Strahlung, der ein Mensch in Deutschland pro Jahr ausgesetzt sei, liegt zwischen 2.100 und 2.300 Mikrosievert. Wer seinen Brustkorb röntgen lässt wird beispielsweise mit rund 200 Mikrosievert belastet.

Marion Sand und die Mitglieder der Bürgerinitiative haben trotzdem ein mulmiges Gefühl.

Niemand will den Müll aus Biblis haben

Laut hessischem Umweltministerium haben über 200 Deponien in Deutschland abgelehnt, Bauschutt aus Biblis entgegenzunehmen. Das Kernkraftwerk Biblis liegt in Hessen und ist seit Jahren stillgelegt.

Nach und nach wird es jetzt abgerissen. Vergangene Woche wurde der erste Kühlturm gesprengt. Im ersten Schritt fallen rund 3.200 Tonnen Abfall an, insgesamt rund 60.000 Tonnen.

Pläne, den Abfall auf einer Deponie im nahe gelegenen Büttelborn zu lagern, stoßen bei der dortigen Bevölkerung auf Widerstand. Sie fordern, dass der Kraftwerksbetreiber RWE , den Abfall auf seine Deponie in der "Ville" in Nordrhein-Westfalen bringt.

RWE dementiert

Ein RWE -Sprecher teilt auf WDR -Anfrage mit, dass " zur Sicherstellung der Entsorgung gegenwärtig ein Mitbenutzungsverfahren für einen südhessischen Deponiestandort laufe ". Der entfernte Deponiestandort "Vereinigte Ville" komme dafür nicht in Frage.

Marion Sand

Marion Sand macht sich trotzdem große Sorgen. " Ich weiß gar nicht was da raus kommt. Was sind denn das für Stoffe. Also welche radioaktiven Substanzen sind denn da überhaupt drin in diesem Bauschutt? "