Die Idee, europaweit die Zugsysteme anzugleichen, gibt es schon lange. Das ETCS-System wurde bereits in den 1990er Jahren auf den Weg gebracht und nach und nach spezifiziert. Im Gegensatz zu Deutschland hätten sich andere Länder schon viel früher auf den ETCS-Standard eingelassen, sagt Markus Hecht, der bei der TU Berlin das Fachgebiet Schienenfahrzeuge leitet.

Im Vergleich mit vielen anderen europäischen Ländern sind wir in Deutschland gewaltig im Hintertreffen, was die Digitalisierung der Bahn angeht. Markus Hecht, Fachgebietsleiter Schienenfahrzeuge TU Berlin

"Nicht jeder Mitarbeiter kann jedes Stellwerk bedienen"

Mechanisch, elektrisch, digital: Die Stellwerksysteme in Deutschland

Das habe laut Hecht auch Auswirkungen auf die Personalsituation - und letztlich auch auf die Pünktlichkeit: " Wir haben in Deutschland an die zehn verschiedene Stellwerksysteme, und nicht jeder Mitarbeiter kann jedes Stellwerk bedienen. Wenn also jemand ausfällt, kann nicht einfach ein anderer einspringen, weil ihm die entsprechende Qualifikation fehlt. " Weil man sich schon lange am ETCS-Standard ausgerichtet habe, hätten Länder wie Norwegen oder Dänemark ein einheitliches System bei den Stellwerken und könnten entsprechend effizienter Personal einsetzen.

Ob die Bahn nun endlich Ernst macht mit der Digitalisierung oder es sich lediglich um Lippenbekenntnisse und ein paar ausgewählte Vorzeigeprojekte handelt, ist aktuell schwer zu sagen. Und auch der Schluss "mehr Digitalisierung = mehr Pünktlichkeit" trifft nicht automatisch zu, glaubt Hecht.

Man müsse es schon richtig machen, so der Experte. " Die Eisenbahn ist ein komplexes Gebilde. Man kann viel Geld reinstecken und wenig erreichen. Oder wenig Geld reinstecken und viel erreichen. "

Internen Bahndokumenten zufolge, über die Reuters am Freitagmittag berichtete, hat man dort ehrgeizige Ziele. Bis 2027 will man einen Betriebsgewinn von zwei Milliarden Euro ausweisen. In drei Jahren sollen zudem 75 bis 80 Prozent der IC und ICE wieder pünktlich ihr Ziel erreichen. Zuletzt waren es gut 60 Prozent.

Unsere Quellen: