Schwerer Auto-Unfall im Kreis Heinsberg - zweijähriges Kind stirbt

Es war ein Frontalzusammenstoß zweier niederländischer Pkw, bei dem sich alle Insassen schwer verletzten, ein zweijähriges Kind sogar tödlich. Wie es zu dem Unfall in Tüddern unweit der niederländischen Grenze am Freitag kam, sei noch unklar, teilte die Kreispolizeibehörde Heinsberg am Samstag auf WDR-Anfrage mit.

Zweijähriges Kind noch an der Unfallstelle tot

Nach Polizeiangaben verstarb das Kleinkind noch an der Unfallstelle. Ein vierjähriges Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Köln geflogen. Alle weiteren Unfallbeteiligten kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Zuvor mussten Rettungskräfte die zwei Fahrer befreien - sie waren in den Autos eingeklemmt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 1 in Tüddern voll gesperrt.

Zum aktuellen Gesundheitszustand der Verletzten konnte die Leitstelle der Polizei Heinsberg am Samstag keine Auskunft geben.

