Instrumente lernen: Wieso Apps eine Musikschule nicht ersetzen können

Vor allem junge Menschen lernen Instrumente immer häufiger mit digitalen Hilfsmitteln.

Musikinstrumente wie Gitarre oder Klavier sind seit jeher etwas zutiefst Analoges. Doch auch in der Musik schreitet das Digitale voran. Spätestens seit der Corona-Pandemie gibt es Apps wie Sand am Meer, mit denen man - so das Versprechen - Instrumente spielen lernen kann: Skoove, Music2Me oder Flowkey fürs Klavier, Yousician, Fretello oder JustinGuitar für die Gitarre.

" In den App-Stores findet sich mittlerweile eine recht breite Auswahl an Apps, die dazu verwendet werden, Musikinstrumente zu lernen ", sagt Matthias Krebs. Er forscht seit 15 Jahren zu Musikapps und berät Musikschulen und -verbände. Für die ersten Schritte gebe es beispielsweise Yousician, Fortgeschrittene nutzten Tonestro.

Matthias Krebs

" Die Frage ist aber, ob das akzeptiert wird, wie dann am Ende gespielt wird. Damit besteht man jedenfalls noch keine Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule ", sagt Krebs. "Wenn man in der Hochkultur dabei sein will, dann reicht das nicht aus. Dafür braucht es vor allem Vorbereitung durch Lehrkräfte mit entsprechenden Erfahrungen. "

Die Apps könnten beurteilen, ob man Töne richtig spielt oder das Timing passt, nicht aber die Finger- und Körperhaltung oder den künstlerischen Ausdruck. Der Musiklehrer könne darauf ganz anders eingehen. " Er kann Feedback zum Spiel des Lernenden geben und auch problembezogen Optionen vormachen, wie man Spielbewegungen besser ausführen kann. "

Thomas Hanz vom Landesverband der Musikschulen NRW

Auch Thomas Hanz vom Landesverband der Musikschulen NRW ist sich sicher: Digitale Angebote können den klassischen Unterricht und das persönliche Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler nicht ersetzen. Vor allem bei Kindern im Grundschulalter sei der Kontakt mit einem Musiklehrer mindestens einmal in der Woche sehr wichtig. " Gerade in diesem Alter passiert bei den Kindern im Gehirn immens viel. Und da ist der persönliche Kontakt wichtiger als jede App ", sagt der Pädagoge. Digitale Hilfsmittel, so sein Credo, sollten in diesem Alter nur dann im Unterricht eingesetzt werden, wenn sie wirklich sinnvoll sind - beispielsweise bei einem digitalen Hausaufgabenheft.

Digitalisierung der Musikschulen in NRW