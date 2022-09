Angst vor einer Rezession: Droht uns in Deutschland ein Wohlstandsverlust?

Heizung, Strom, Einkaufen - Verbraucher und Unternehmen in Deutschland stehen wegen hoher Preise vor harten Monaten. " Die Hauptbelastung findet derzeit bei den privaten Haushalten statt, die einen massiven Kaufkraftverlust hinnehmen müssen. Und der wird sich im Laufe des nächsten Jahres noch verstärken ", sagte Torsten Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung am Donnerstag in Berlin. Schmidt geht ebenso wie andere Vertreter von Wirtschaftsforschungsinstituten davon aus, dass Deutschland in diesem Winter in eine Rezession schlittert.

Was genau ist eigentlich eine Rezession?

Mit Rezession ist ein Rückgang der Wirtschaftsleistung gemeint. Anstatt zu wachsen, schrumpft die Wirtschaft. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen sinkt. Messen lässt sich das am Bruttoinlandsprodukt (BIP). Von einer Rezession ist die Rede, wenn das BIP zwei Quartale in Folge - im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen - schrumpft.