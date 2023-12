Dry January: Verabschieden wir uns langsam vom Alkohol?

Junge Menschen trinken weniger Alkohol

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Der Anteil derer, die schon mindestens ein Mal Alkohol getrunken haben, ist allein in den vergangenen zwei Jahrzehnten um ein Drittel gesunken, zeigt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Außerdem gibt es unter Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weniger regelmäßige Trinker als früher. Und sie müssen auch seltener wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden, zeigen Zahlen des statistischen Landesamts NRW.

Allerdings hat dafür unter jungen Erwachsenen der Cannabis-Konsum zugenommen. Auch das zeigt die BZgA.

Megatrend Gesundheit

Warum junge Menschen weniger Alkohol trinken als früher, ist nicht ganz klar. Ein Grund könne sein, vermutet Michaela Goecke von der BZgA, dass es heute viel mehr alkoholfreie Alternativ-Getränke gebe. "Insofern fällt dann auch die Wahl leichter."

Eine noch größere Rolle spielt aber wohl der Megatrend Gesundheit. Der häufigere Griff zum alkoholfreien Getränk geht einher mit einem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein. Junge Menschen wollen sich körperlich fit halten, vor allem, um schweren Krankheiten vorbeugen, zeigt eine Studie der Krankenkasse Pronova BKK.

Influencer als Vorbilder für alkoholfreies Leben

Diesen Trend verstärken etliche Influencer in den sozialen Medien. Ein Beispiel ist der deutsche Fitness-Star Pamela Reif, die ihren mehr als neun Millionen Followern vorlebt, dass ein gesundes und sportliches Leben ohne Alkohol besser funktioniere.

Auch Influencerin Toyah Diebel aus dem Münsterland berichtet ihren Followern vom Leben ohne Alkohol. Das letzte Mal betrunken gewesen sei sie vor fünf Jahren, erzählt Diebel dem WDR. Nun trinke sie nur noch sehr wenig.

"Betrunken sein möchte ich nicht mehr." Toyah Diebel, Influencerin

Toyah Diebel, Influencerin

Was sie besonders stört: Dass für Alkohol so viel Werbung gemacht werde, auch in den sozialen Medien. Alkohol sei zwar legal, sagt Diebel, "aber es ist trotzdem eine Droge. Und ich mache ja auch keine Werbung für Joints."

Großzügige Regeln beim Jugendschutz

Werbung könnte einer der Gründe dafür sein, weshalb Alkohol in Deutschland nach wie vor eine große Rolle spielt. Alkohol-Werbung darf sich zwar nicht an Kinder und Jugendliche richten und sie auch nicht besonders ansprechen, ansonsten gibt es aber nur wenige Einschränkungen.

Vergleichsweise großzügig sind auch die Alkohol-Regeln beim Jugendschutz:

Kinder bis 13 Jahre dürfen in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken.

Jugendliche ab 14 Jahren dürfen öffentlich trinken, wenn Eltern dabei sind, aber nur Bier, Wein, Sekt und Mischgetränke.

16- und 17-Jährige dürfen das auch ohne Eltern und die oben genannten Getränke zudem selbst kaufen.

18-Jährige dürfen jeden Alkohol kaufen und öffentlich trinken.

Bundesdrogenbeauftragter fordert: Kein Alkohol unter 18

Burkhard Blienert (SPD), Bundesdrogenbeauftragter

Diese eher laxen Regeln sind dem Bundesdrogenbeauftragten ein Dorn im Auge: " Alkohol hat in den Händen von Kindern und Jugendlichen nichts zu suchen ", sagt Burkhard Blienert (SPD) dem WDR. Daher fordert er, die Gesetze zu verschärfen. Alkohol sollte erst ab 18 Jahren öffentlich konsumiert und gekauft werden dürfen.

Gut vorstellen könne er sich auch " starke Warnhinweise auf alkoholischen Produkten ", also ähnlich wie bei Zigaretten. Als erster EU-Staat will Irland das in zwei Jahren einführen.

Wie riskant ist Alkohol überhaupt?

Die Forschung bestätigt, dass Alkohol besonders für junge Menschen bis zum Alter von mindestens 21 Jahren gefährliche Folgen haben kann. Zum Beispiel erhöhe ein früher regelmäßiger Konsum das Risiko einer späteren Alkoholsucht, informiert die BZgA. Außerdem könnten Organe geschädigt und die Gehirnreifung beeinträchtigt werden.

Aber auch für Erwachsene ist Alkohol-Konsum riskant. Alkohol ist eine süchtig machende Substanz, und sie erhöht das Risiko für bestimmte Krebsarten wie Brust- oder Darmkrebs. Selbst wer wenig Alkohol trinkt, geht ein Risiko ein. Das jedenfalls sagen Expertinnen und Experten, auch die der WHO.

Ein Glas Bier am Tag okay?

Jahrelang klang das anders: Ein Glas Bier oder Wein am Tag sei noch in Ordnung. Es gebe zwar keinen völlig risikolosen Konsum, trotzdem wurden Empfehlungen für "risikoarmes" Trinken ausgesprochen, zum Beispiel auch von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.

Mittlerweile hat sich der Fokus verschoben. Mit ihren in diesem Oktober veröffentlichten neuen "Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol" geht die DHS weg davon, Bedingungen für ein risikoarmes Trinken zu nennen. Jetzt heißt es klipp und klar: " Auch geringe Trinkmengen können zur Verursachung von körperlichen Krankheiten beitragen. "

"Alkohol ist ein Zellgift, und das kann den Körper schädigen. Da kann man einfach nicht sagen, dass es gesunden Alkohol-Konsum gibt." Christina Rummel, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen