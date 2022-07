Affenpocken: Impfstoff soll in NRW breiter verteilt werden

Bereits vor rund zwei Wochen hat NRW die ersten 7.300 Impfdosen gegen Affenpocken erhalten. Bislang waren Impfungen nur in Universitätskliniken möglich. Ab Ende nächster Woche soll auch in Infektionsambulanzen der Universitätskliniken und in teilnehmenden Schwerpunktpraxen für HIV und sexuell übertragbare Infektionen geimpft werden. " Wir haben jetzt ein neues Verteilsystem ", erklärte eine Sprecherin das Gesundheitsministeriums gegenüber dem WDR . So kann das Land sich breiter aufstellen.

Das Gesundheitsministerium erwarte die Lieferung weiterer 200.000 Dosen im Laufe des dritten Quartals 2022. Nordrhein-Westfalen sei das erste Bundesland, das Impfungen gegen Affenpocken durchführe.

Impfungen jetzt schon möglich

Geimpft werden können bestimmte Personengruppen, die ein besonders Risiko haben, sich mit dem Affenpockenvirus zu infizieren. In medizinisch begründeten dringenden Einzelfällen, insbesondere bei einem nachgewiesenen engen Kontakt zu einer Person mit einer Affenpockeninfektion, können bereits jetzt an den Universitätskliniken in Aachen, Bochum, Bonn, Düsseldorf, Essen, Münster und Köln Impfungen gegen Affenpocken erfolgen.

Wer mit infizierten Personen in Kontakt war, sollte über das Gesundheitsamt informiert werden, so das Ministerium. Hier würden Kontakte nachverfolgt.

Risiko für breite Bevölkerung gering

Affenpockenviren unter dem Elektronenmikroskop

Das Robert Koch Institut (RkI) schätzt aktuell die Gesundheitsgefahren der breiten Bevölkerung als gering ein. Da aber der Impfstoff derzeit nur begrenzt zur Verfügung steht, muss der Kreis der Menschen, die sich impfen lassen können, eingegrenzt werden.