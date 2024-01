Mobilitätsumfrage des ADAC: Geringste Zufriedenheit in Duisburg

Wie zufrieden sind Einwohner und Pendler mit der Mobilität in ihren Städten? Wie bewerten Autofahrer, Radler, Fußgänger und ÖPNV -Nutzer die Verkehrssituation? Was empfinden sie als positiv, was als eher schlecht? Diesen Fragen ist der ADAC in einer Umfrage in 15 deutschen Großstädten nachgegangen - fünf davon befinden sich in NRW .

Die Ergebnisse der laut ADAC repräsentativen Umfrage zeigen vor allem eines: Gerade Autofahrer in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen und Duisburg sind mit der Verkehrssituation nicht zufrieden. Aber auch im Gesamtranking schneiden die fünf Städte im Westen eher schlecht ab und landen bestenfalls im Mittelfeld. Absolutes Schlusslicht ist Duisburg.

ADAC befragte 600 Verkehrsteilnehmer pro Stadt

Im Rahmen der Erhebung befragte der ADAC in jeder der Städte 600 Menschen, die älter als 18 Jahre waren, die entweder in der jeweiligen Stadt wohnen oder an mindestens zwei Tagen pro Woche in der Stadt unterwegs sind. Insgesamt wurden so 9.105 Befragungen durchgeführt.

Darin ging es um die Zufriedenheit der Befragten mit bestimmten Fortbewegungsmitteln und den Rahmenbedingungen, die in den Städten dafür herrschen. Je nachdem ob die Antworten positiv oder negativ ausfielen, bekamen die Städte in den jeweiligen Kategorien Plus- oder Minuspunkte, die auf einer Skala von -100 bis +100 abgebildet werden.