Abriss des Immerather Doms geht weiter

Protestaktion von Greenpeace

Mit Protesten wie am gestrigen Montag (08.01.2018) wird nicht mehr gerechnet. Aufgrund mehrerer Aktionen von Greenpeace hatten die Arbeiten erst mit fünfstündiger Verspätung beginnen können. Aktivisten waren zunächst über die Absperrung geklettert und hatten sich an der Fassade der Kirche abgeseilt. Dort entfalteten sie ein Banner gegen den Braunkohle-Abbau, ketteten sich an einen Abrissbagger an, drangen in die Kirche ein. Die Polizei konnte die Aktion friedlich beenden.