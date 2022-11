Fragwürdiger Trend: Abnehmen mit Diabetes-Spritze

TikTok-Trend mit Folgen: Nebenwirkungen und Verknappung

Viele junge Menschen aber fragen gar nicht erst danach, für wen die Spritzen sinnvoll oder eigentlich gedacht sind. Sie posten begeisterte Vorher-Nachher-Videos auf TikTok und Co . Denn vor allem in den USA wird das verschreibungspflichtige Diabetesmedikament "Ozempic" häufig im sogenannten Off-Label-Use, also ohne Zulassung, zur Gewichtsreduktion verwendet. Auch in Deutschland wird es von manchem Arzt zu diesem Zweck auf Privatrezept verschrieben. Und so hatte der Hashtag #Ozempic allein auf TikTok über 288 Millionen Aufrufe.

Doch gerade jenen, die nur ein paar Pfunde zu viel haben, rät der Adipositas-Experte Prof. Frank Granderath ab, er empfehle gesunden Menschen grundsätzlich keine Medikamente. Dazu käme, dass die Präparate auch Nebenwirkungen hätten: "Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfungen und es hat im Tierversuch tatsächlich auch Hinweise darauf gegeben, dass diese Medikamente unter Umständen krebserregend sein können, im Bereich der Schilddrüse und der Bauchspeicheldrüse."

Negative Folge habe der Trend womöglich auch für Diabetiker, die auf die Fertigspritzen angewiesen sind. Inzwischen seien Präparate mit dem Wirkstoff Semaglutid mancherorts vergriffen oder knapp geworden.

Abnehmen auch ohne Spritze – drei Tipps vom Fitnesscoach

Daniel Kamp versucht, ohne Spritze weiterzumachen. Mit einem Trainer arbeitet er gegen die Kilos an. Sportwissenschaftler Marc Jonen sagt, man könne es auch ohne Medikamente schaffen: "Wichtig ist ein gezieltes Krafttraining zu machen, im besten Falle zwei bis drei Mal die Woche, ruhig ein bisschen außer Atem geraten. Dazu eine proteinreiche und gemüsereiche Ernährung" . Gerade sei Grünkohl eine gute Wahl, so der Sportwissenschaftler. Und auch sich Zeit zu lassen, sei ein wichtiger Faktor: "Ein halbes Kilo pro Woche abzunehmen ist besser als drei oder mehr. So verliert man nämlich wirklich Fett, schützt die Muskulatur und es setzt einen weniger unter Druck."

Auch wenn der Weg beschwerlich ist, Daniel Kamp aus Dormagen geht ihn, er will fit werden - auch ohne schnelle Spritze für Diabetiker.