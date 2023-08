Abaya-Verbot an Frankreichs Schulen: Was ist das für ein Kleidungsstück?

1994 trat ein Gesetz in Kraft, dass in Schulen nur noch diskrete, nicht aber auffällige religiöse Symbole erlaubte.

2004 wurden auffällige religiöse Symbole untersagt. Neben dem islamischen Kopftuch gilt das Verbot auch für christliche Kreuze und jüdische Kippas.

2010 folgte das Verbot der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit.

Wie soll das Verbot durchgesetzt werden?

Das ist bislang vom französischen Bildungsministerium noch nicht genau kommuniziert worden. Das Problem ist die Definition: Eine Abaya ähnelt im Grundsatz einem weiten Kleid, das ganz ohne religiösen Kontext getragen werden kann. Im November 2022 stellte das Bildungsministerium lediglich klar, dass Abayas verboten werden können, wenn sie " in einer Weise getragen werden, die eine Religionszugehörigkeit demonstrativ zum Ausdruck bringt. "

Laut des französischen Muslim-Dachverbandes CFCM ist die Abaya allerdings kein religiöses Kleidungsstück, da es nicht in der ganzen muslimischen Welt getragen wird.

Gibt es ein ähnliches Verbot in Deutschland?

Nein, da das Kleidungsstück hierzulande nicht so weit verbreitet ist wie in Frankreich. Knapp die Hälfte der muslimischen Bevölkerung in Deutschland kommt aus der Türkei, wo die Abaya eine weniger große Rolle spielt.

Über das Tragen eines Kopftuches von Lehrkräften wurde jedoch auch in Deutschland jahrelang gestritten. 2015 stellte das Bundesverfassungsgericht allerdings klar, dass ein pauschales Kopftuchverbot an Schulen nicht mit der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit im Grundgesetz vereinbar ist. Demnach dürfen in Deutschland Muslimas grundsätzlich ihr Kopftuch auch im Unterricht tragen.

In einer früheren Version dieses Beitrags hatten wir berichtet, Kippa und Kreuz seien nicht verboten worden. Das ist nicht korrekt. Das Verbot gilt laut französischem Bildungsministerium für alle Zeichen und Kleidungsstücke, deren Tragen eine unmittelbare Erkennung der Religionszugehörigkeit ermöglicht.

