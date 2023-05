Karlspreis: Wie sich Aachen auf Selenskyj vorbereitet

In der Aachener Innenstadt ist am Samstagmittag noch wenig davon zu spüren, dass an diesem Wochenende hoher Staatsbesuch aus der Ukraine eintreffen könnte. Wie üblich flanieren Passanten durch die Straßen und Gassen; die Terrassen der Cafés und Restaurants sind bei dem sonnigen Wetter von Ausflüglern und Aachenern gern genutzt. Bei genauerem Hinsehen bemerkt man jedoch vermehrt Polizei-Einsatzwagen, die in der Stadt postiert sind.

Polizei verriegelt Gullys

Hochsicherheitsvorkehrungen für den Krönungssaal

Bereits in den vergangenen Tagen wurden in in der Aachener Innenstadt alle Schächte und Gullys auf Sprengstoff untersucht und verriegelt. Besondere Vorkehrungen werden auch für das Aachener Rathaus getroffen: Die Fenster im Krönungssaal, wo die Verleihung des Karlspreises stattfindet, wurden mit einer speziellen Folie überklebt. So soll verhindert werden, dass von Außen Konturen teilnehmender Personen zu erkennen sind.