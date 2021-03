Einkaufen mit Termin: Kommt 'Click and Meet' in NRW?

Seit heute dürfen die Menschen in Rheinland-Pfalz wieder in Bekleidungsgeschäften einkaufen. Sie brauchen dafür allerdings einen Termin. Dann darf ein Haushalt gemeinsam im Laden stöbern - ohne dass vorher ein bestimmtes Produkt bestellt wurde. 'Click and Meet' heißt das Konzept, mit dem der Einzelhandel zumindest eingeschränkt wieder öffnen darf.

Handelsverband NRW: Schritt in richtige Richtung

Ab der kommenden Woche soll es 'Click and Meet' auch in Baden-Württemberg geben. Und auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) zeigt sich nach Medienberichten offen für das Konzept. Denkbar also, dass das Einkaufen mit 'Click and Meet' bald auch bei uns möglich sein wird.