Willibrord, Missionar (Todestag 07.11.739)

WDR ZeitZeichen. . 14:43 Min. . Verfügbar bis 04.11.2099. WDR 5.

Sein Name "Willibrord" zeigt: Der Mann stammt aus einem anderen Zeitalter - aus dem siebten und achten Jahrhundert nach Christus. Aber: Dieser Mann hatte progressive Ideen. Christliche Missionare wie er hielten sich damals normalerweise an eine recht unbequeme Regel: Sie lebten asketisch und möglichst fern der Heimat. Je ferner von zu Hause, desto näher am Himmel, glaubten die frommen Leute. Autor: Wolfgang Meyer

Audio Download .