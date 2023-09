Wettlauf um Afrika: Beginn der Faschoda-Krise (18.9.1898)

WDR Zeitzeichen. . 14:11 Min. . Verfügbar bis 18.09.2099. WDR 5.

Heute vor 125 Jahren wird ein Örtchen im heutigen Sudan beinahe zum Auslöser eines großen Kriegs. Die Kolonialmächte England und Frankreich geraten aneinander.

Die Faschoda-Krise hätte im Sudan ohne weiteres eskalieren können zu einem britisch-französischen Krieg. Und das hätte das Potenzial für einen von Europa ausgehenden Weltkrieg gehabt, wie er dann knapp 20 Jahre später zustande kam. *** Das ist unserer wichtigster Interviewpartner: Prof. Dr. Jost Dülffer (Friedens- und Konfliktforscher), Universität zu Köln *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autorin: Marfa Heimbach, Redaktion: David Rother / Christoph Tiegel

Wie es im fernen Afrika zum Konflikt zwischen Frankreich und Großbritannien kam

Warum Historiker heute spekulieren, ob der Streit im Sudan einen Weltkrieg hätte auslösen können

Welche Rolle Englands späterer Premier Winston Churchill in der Faschoda-Krise spielte

Wie am Ende doch noch eine Einigung zustande kam - ohne Rücksicht auf die afrikanischen Länder

1898 ist Faschoda ein kleiner, unbedeutender Ort im fernen Sudan. Doch 16 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg wird dieses gottverlassene Nest zum Symbol eines gefährlichen Kräftemessens zwischen den Kolonialmächten England und Frankreich. Denn kolonialer Besitz wird Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Frage von nationalem Prestige. England, Frankreich, das Deutsche Reich, Italien, Spanien und Belgien rivalisieren um Territorien in Afrika und Asien.Der Wettlauf um Afrika beginnt 1882 mit der britischen Besetzung Ägyptens und damit des für sie so wichtigen Suezkanals. Die Franzosen als Erbauer des Kanals empfinden das als tiefe Demütigung. Frankreich will einen Korridor vom Westen bis zum Osten Afrikas kontrollieren, England strebt dasselbe von Nord nach Süd an - "von Kairo bis zum Kap". Die strategischen Interessenlinien kreuzen sich im Sudan - in Faschoda. Beide Seiten bringen dort Truppen in Stellung. Doch der drohende Krieg zwischen Frankreich und Großbritannien wäre nicht in Faschoda, sondern in Europa ausgefochten worden. Und das hätte auch die anderen Großmächte auf den Plan gerufen - und damit Potenzial gehabt für einen Weltkrieg.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Marfa HeimbachRedaktion: David Rother / Christoph TiegelTechnik: Sarah Fitzek