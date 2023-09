Umstrittene Regisseurin: Der 20. Todestag von Leni Riefenstahl

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 08.09.2099. WDR 5.

Leni Riefenstahl dreht im Nationalsozialismus Propagandafilme, sie ist Hitlers Lieblingsregisseurin. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet sie als Fotografin und stirbt am 8.9.2003.

"Wenn wir einmal an die Macht kommen, dann müssen Sie meine Filme machen."

NSDAP

Welche Rolle Männer im Leben der Regisseurin spielen.

Wie Leni Riefenstahl auf den deutschen Überfall auf Polen reagiert.

Wie sie die Ermordung der meisten Sinti-und-Roma-Komparsen des Films "Tiefland" verschleiert.

Wie Leni Riefenstahl nach Kriegsende Legenden um sich strickt.

Karin Wieland, Autorin des Buches "Dietrich und Riefenstahl - die Geschichte zweier Jahrhundertfrauen"

Jürgen Trimborn, der verstorbene Autor der Biografie "Riefenstahl"

Leni Riefenstahl wird im August 1902 in Berlin geboren und macht unterschiedliche Karrieren. Nach einer Ausbildung als Ausdruckstänzerin spielt sie als Schauspielerin in Bergfilmen mit und führt selbst Regie. Damit beeindruckt sie Adolf Hitler. Er macht ihr ein Angebot, wie sie sich später erinnert:Als es so weit ist, dreht Leni Riefenstahl 1933 den Reichsparteitag derin Nürnberg. Auch den nächsten Parteitag filmt sie: In "Triumph des Willens" setzt sie mit neuester Technik Hitler in Szene. Ihr Film "Olympia" über die Olympischen Spiele 1936 sticht mit bis dahin ungewöhnlichen Kameraperspektiven und eindrucksvollen Zeitlupen besonderes hervor. Auch Werbung für Verbrecher kann meisterhaft sein.Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet Leni Riefenstahl als Fotografin. Ihre Aufnahmen der afrikanischen Nuba und der Unterwasserwelt in der Tiefsee verkaufen sich weltweit. Fragen nach ihrer Rolle im "Dritten Reich" wehrt sie ab. Sie selbst stellt sich als unpolitische Künstlerin dar.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KlasenRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Michael Franke