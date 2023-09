WDR Zeitzeichen. . 14:18 Min. . Verfügbar bis 09.09.2099. WDR 5.

Welche Realität steckt hinter den 'Märchen' aus Nora Hespers' Kindheit? Ihr Großvater Theo Hespers wurde am 9.9.1943 als Widerstandskämpfer von der Gestapo getötet.

Theodor Franz Maria Hespers hat schon in frühen Reden der Nazis deren dunkle Pläne erkannt – und sich gegen sie gestellt. Sein tiefer christlicher Glaube gab Theo Hespers einen klaren moralischen Kompass. *** Das ist unsere wichtigste Interviewpartnerin: Nora Hespers, Autorin des Buches "Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich" (Suhrkamp) *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autor: Christoph Vormweg Redaktion: Gesa Rünker

Von der Aufarbeitung einer traumatischen Familiengeschichte

Über christlich motivierten, prodemokratischen Widerstand der ersten Stunde

Von der unerbittlichen Jagd der NS-Dikatur auf einen ihrer Kritiker

Wie Theo Hespers während der "Blutnächte" in Berlin-Plötzensee sein Leben verlor

Warum in der jungen Bundesrepublik Widerstandskämpfer vielen als Verräter galten

Den Nationalsozialisten war der aufrechte, offen geäußerte Widerstand des tief gläubigen Christen schnell ein Dorn im Auge. Schon wenige Wochen nach der Machtübertragung musste Theo Hespers fliehen. Mit seiner Familie versteckte er sich teils unter falschem Namen noch einige Jahre in den Niederlanden und Belgien, bis er nach Deutschland ausgeliefert wurde. Die Nationalsozialisten verurteilten ihn zum Tode. Theo Hespers starb mit 39 Jahren.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christoph VormwegRedaktion: Gesa RünkerTechnik: Petra Laubach