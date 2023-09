Stanislaw Petrow verhindert einen Atomkrieg (am 26.09.1983)

WDR Zeitzeichen. . 14:43 Min. . Verfügbar bis 26.09.2099. WDR 5.

"Ich bin kein Held. Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort", sagt Stanislaw Petrow. An dem Ort, an dem sich entschied, ob es zu einem Atomkrieg kommt oder nicht.

Am 26. September 1983 verhindert der 44-jährige sowjetische Oberstleutnant Stanislaw Petrow den Atomkrieg zwischen Ost und West, weil er dem Computer nicht traut. Vor allem aber will er es so sehen, dass es ein Fehlalarm ist. ***Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner: Friedens- und Konfliktforscher Professor Michael Brzoska; "Der Mann, der die Welt rettete" (2014), dänischer Dokumentarfilm über Petrow; "Petrow, Retter der Welt" (2022), russischer Dokumentarfilm über Petrow; Ingeborg Jacobs: "Stanislaw Petrow – Der Mann, der den dritten Weltkrieg verhinderte". Westend Verlag 2015. *** Welches Thema sollen wir im Zeitzeichen recherchieren? Gibt es Kritik oder Lob? Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de. ***Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autorin Daniela Wakonigg, Redaktion: Matti Hesse





In diesem Zeitzeichen erklärt Daniela Wakonigg:

Warum Ende der 1970er-Jahre nach einer Entspannungsphase der Kalte Krieg erneut entflammt.

Warum ausgerechnet ein Abwehrprogramm als Bedrohung gesehen wird.

Wie durch Wolken beinahe ein Atomkrieg ausgelöst wird.

Das sind unsere wichtigsten Quellen, Interviewpartner und weiterführende Links:

Professor Michael Brzoska, Politikwissenschaftler, Friedens- und Konfliktforscher, ehem. Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.

Der Mann, der die Welt rettete - Wie Oberst Petrow den Atomkrieg verhinderte, ARTE

Ingeborg Jacobs: Stanislaw Petrow – Der Mann, der den dritten Weltkrieg verhinderte. 2015.

Zeitzeichen: 11.10.1986 - Abrüstungsgipfel in Reykjavik beginnt.

Zeitzeichen: 27.01.1987: Michail Gorbatschow fordert "Demokratie" für sein Land.

Planet Schule: Planspiel Atomkrieg | Hintergrund

Welches Thema sollen wir im Zeitzeichen recherchieren? Gibt es Kritik oder Lob?

Gerne her damit: Einfach schreiben an

Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!



Das ganze Zeitzeichen-Archiv gibt’s hier.



Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autorin: Daniela Wakonigg

Redaktion: Matti Hesse

Onlineproducerin: Vera Kettenbach Anfang der 1980er-Jahre wächst in West wie Ost die Angst vor einem drohenden Atomkrieg. Am 26.09.1983 erscheint der 44-jährige Oberstleutnant Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow zum Dienst in der Militärbasis Serpuchow-15. Per Computer- und Satellitenunterstützung soll er den Luftraum überwachen. Plötzlich schlägt das System Alarm: Angeblich ist eine amerikanische Interkontinentalrakete gestartet. Petrow muss die Situation nun schnell bewerten. Er beschäftigt die Mitarbeiter mit allen möglichen Aufgaben, um in Ruhe nachdenken zu können. Er entscheidet sich, der Analyse des Computers zu misstrauen und das Ganze als Fehlalarm zu werten. Schon am Tag zuvor hat ein Satellit fehlerhaft gearbeitet. Die Geschichte gibt ihm recht: Zu keinem Zeitpunkt handelte es sich um einen Raktenangriff auf die Sowjetunion. Als Held sieht sich Petrow nachher nicht: "Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort."Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Daniela WakoniggRedaktion: Matti HesseOnlineproducerin: Vera Kettenbach

Audio Download .