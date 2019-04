Audio: Das Phantomtor von Thomas Helmer (am 23.04.1994)

WDR 2 Stichtag. . 04:16 Min. . WDR 2.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gibt es eine Hall of Fame. Eine Ruhmeshalle. Abseits der glorreichen Fußballhistorie: eine legendäre Peinlichkeit, im Grunde etwas für eine Hall of Shame, das sogenannte Phantomtor von Thomas Helmer. Heute vor 25 Jahren. Autor: Christoph Tiegel. | audio