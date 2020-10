Max Bruch, Komponist (Todestag 2.10.1920)

WDR ZeitZeichen. . 14:41 Min. . Verfügbar bis 03.10.2099. WDR 5.

Die Musikgeschichte hat dem rheinischen Komponisten Max Bruch Unrecht getan. Von all seinen hörenswerten Opern, Sinfonien und Stücken für Männerchor hat lediglich sein erstes Violinkonzert in g-Moll die Zeiten überdauert. Dabei hat Max Bruch unübersehbar Spuren hinterlassen - am Rhein und in der Musikgeschichte. Autor: Niklas Rudolph

Audio Download .