Luise Ulrike, schwedische Königin (Geburtstag 24.7.1720)

WDR ZeitZeichen.

Besonders erfreut waren die Eltern bei ihrer Geburt nicht: Sie war schon das zehnte Kind, aber überlebt hatten bisher nur ein Sohn und fünf Töchter. Trotzdem fand ihr Vater Friedrich Wilhelm I., der "Soldatenkönig", Gefallen an ihr. So wurde sie verwöhnt und gefördert gleichermaßen und man arrangierte auch eine besonders glänzende Ehe. Luise Ulrike heiratete den schwedischen Kronprinzen Adolf Friedrich und bestieg an seiner Seite den schwedischen Thron. Autorin: Maren Gottschalk

