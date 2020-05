Hilla von Rebay, Künstlerin (Geburtstag 31.5.1890)

WDR ZeitZeichen. . 14:52 Min. . Verfügbar bis 01.06.2090. WDR 5.

Als begnadete Vermittlerin von Kunst und Kultur begeistert Hilla von Rebay den Industriellen Solomon R. Guggenheim für die abstrakte Malerei. Der Tempel für diese erlesene Sammlung steht seit 1959 an der Fifth Avenue in New York, seine spiralförmige Silhouette ist weltbekannt. Doch bis vor kurzem wurde Hilla von Rebays Anteil am Guggenheim Museum totgeschwiegen. Autorin: Kerstin Hilt

