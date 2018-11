Audio: Aktion "Erntefest" beginnt im KZ Majdanek (am 03.11.1943)

WDR 2 Stichtag | 03.11.2018 | Länge: 04:15 Min.

Sie gehört zu den vergessenen Gräueltaten der Nationalsozialisten: Die Aktion Erntefest. Ein zynischer Deckname für den Massenmord an 42 000 jüdischen Menschen in den Lagern Majdanek, Trawniki und Poniatowa im polnischen Distrikt Lublin. Am 3. November 1943 fing das Grauen an: Autor: Martina Meißner. | audio