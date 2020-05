Ernest Oppenheimer, Unternehmer (Geburtstag 22.5.1880)

Als eines von zehn Kindern eines jüdischen Tabakwarenhändlers wurde Ernest Oppenheimer in bescheidenen Verhältnissen im hessischen Friedberg geboren. Als reichster Mann Südafrikas starb er 77 Jahre später in seiner eigentlichen Heimat am Kap. Reich gemacht hat ihn seine früh in London geweckte Liebe für Diamanten und das Geschick als Unternehmer. Autor: Kay Bandermann

