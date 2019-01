Audio: 22. Januar 1994: Todestag Telly Savallas

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 22.01.2019 | Länge: 02:03 Min.

Glatze, Lutscher, Maßanzug – der US-amerikanische Schauspieler Telly Savalas war es, mit dem Fernsehzuschauer auf der ganzen Welt in den 70er Jahren auf Verbrecherjagd gegangen sind. Am 22. Januar 1994 ist Telly Savalas im Alter von 72 Jahren gestorben, aber als Polizei-Lieutenant in der TV-Serie "Einsatz in Manhattan" wurde er unsterblich. Autor: Steffi Tenhaven. | audio