Die Deutsche Bank erhält die Konzession für die Anatolienbahn

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 04.10.2099. WDR 5.

Der berühmte Orient-Express fährt schon, als die Deutsche Bank am 4.10.1888 den Auftrag bekommt, die Bahnstrecke quer durchs Osmanische Reich weiterzubauen.

Seit Jahrzehnten erlebt das Osmanische Reich des 19. Jahrhunderts einen stetigen politischen Machtverlust, schul daran sind auch fehlende Infrastruktur und veraltete Technik, vor allem im Bereich Verkehr. Um sein Land in die Moderne zu katapultieren, träumt Sultan Abdülhamid II. von langen Eisenbahnzügen, die Rohstoffe wie Petroleum, Getreide oder Manufakturwaren schnell und billig durch das weite Land transportieren. Eine Eisenbahntrasse soll das Landesinnere mit Istanbul (das damals noch Konstantinopel heißt) und somit Kleinasien mit Europa verbinden. *** Das sind unsere wichtigsten Quellen: Jgnaz Civelli: Deutsche Schienen in osmanischem Boden (2007); Manfred Pohl: Von Stambul nach Bagdad (1999) *** Die Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autorin: Almut Finck; Redaktion: David Rother

Warum das Osmanischen Reich als der "Kranke Mann am Bosporus" bezeichnet wird.

Welche Erfahrungen die Deutsche Bank mit dem Eisenbahnbau mitbringt.

Warum Reisende der Anatolienbahn anfangs mit dem Schiff über den Bosporus müssen.

Was die Bagdadbahn mit dem Völkermord an den Armeniern zu tun hat.

Für den Eisenbahnbau braucht die osmanische Regierung allerdings Geld - ein großes Problem für das hoch verschuldete Reich. Daher erteilt der Sultan am 4. Oktober 1888 der Deutschen Bank die Konzessionsrechte zum Bau und Betrieb einer kleinasiatischen Bahn, die zunächst von Konstantinopel nach Ankara führen soll. Schienen, Waggons und Baumaterial liefert die deutsche Industrie, deutsche Ingenieure leisten Bauaufsicht. 1896 - acht Jahre nach Erteilung der Lizenz an die Deutsche Bank - ist Ankara schließlich über den östlichen Arm erreicht.Doch die Fertigstellung dieses Mammutprojekts ist erst der Anfang: Zwei Jahre später hat Sultan Abdülhamid II. mit der Bagdadbahn eine neue Idee. Mit weiteren 1.600 Kilometern Schiene sollen Istanbul und Bagdad miteinander verbunden, und so die entlegenen Provinzen erschlossen werden. Tatsächlich beginnen 1903 die Bauarbeiten. Doch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der das Ende des Osmanischen Reichs einleitet, verhindert für lange Zeit die Fertigstellung.