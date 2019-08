Audio: Beginn der Unruhen in Nordirland (am 03.08.1969)

Als Untertreibung des Jahrhunderts darf in Nordirland gelten, was "The Troubles" genannt wird. Bei diesen "Unruhen" handelt es sich eher um einen handfesten Bürgerkrieg. Vor 50 Jahren begann er in Nordirland und kostete über 3500 Menschen das Leben. Autor: Martin Herzog | audio