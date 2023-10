Das weiblichste Parlament der Welt in Ruanda

WDR Zeitzeichen. . 14:50 Min. . Verfügbar bis 06.10.2099. WDR 5.

Erstmals trat am 6.10.2008 ein Parlament zusammen, in dem mehr Frauen als Männer saßen - in Ruanda, wenige Jahre nach dem verheerenden Bürgerkrieg.

Ruanda, einer der kleinsten Binnenstaaten Afrikas, hat einen der höchsten Frauenanteile in der Politik weltweit. Die Hälfte der Kabinettsmitglieder sind weiblich, im Obersten Gericht sind zwei der fünf Richter Frauen. Auch ein Top-Unternehmen wie die Bank of Kigali wird von einer Frau geleitet. *** Das sind unsere wichtigsten Interviewpartner: Annonciata Mukayitete, Reaseau des Femmes-Rwandal; Judith Uwiwama, Mehrfach-Unternehmerin *** Die Macherinnen und Macher hinter diesem Zeitzeichen: Autorin: Laura Mareen Janssen; Redaktion: David Rother

Wie Frauen in Ruanda lange diskriminiert wurden

Dass Frauen früher etwa nicht verreisen durften

Wie ein Bürgerkrieg alles veränderte

Wie Judith Uwiwama von der Taxifahrerin zur Mehrfach-Unternehmerin wurde

Warum einige Ruandas Genderpolitik skeptisch sehen

Annonciata Mukayitete, Reaseau des Femmes-Rwandal

Judith Uwiwama, Mehrfach-Unternehmerin

Nach den Parlamentswahlen am 6. Oktober 2008 schaut die Welt verblüfft nach Ruanda. Ein afrikanisches Land stellt den sogenannten Westen in Sachen Gleichberechtigung in den Schatten. Ein Paradoxon - eigentlich. Denn die weibliche Erfolgsstory Ruandas beginnt erst, als das bis heute dunkelste Kapitel des Landes sein Ende nimmt: Im Jahr 1994 wütet ein Bürgerkrieg in Ruanda. Dem Völkermord an der Tutsi-Minderheit fallen über 800.000 Menschen zum Opfer. Die Überlebenden sind zu über 70 Prozent Frauen. Und die bauen das in Schutt und Asche liegende Ruanda wieder auf.Seit den späten 1990er Jahren übernehmen Frauen damit nicht nur Verantwortung, sondern auch wichtige Ämter und Geschäfte. Weil Frauen im Vorkriegs-Ruanda weder Land besitzen noch irgendetwas erben durften, wäre die Gesellschaft nach dem Krieg zusammengebrochen, viele Familien auf einen Schlag verarmt. Die Notlage erzwingt einen historischen Umbruch. Frauen - Tutsi wie Hutu - organisieren sich, um das Land aus der Schockstarre zu lösen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Laura Mareen JanssenRedaktion: David Rother