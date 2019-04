Audio: Südwestafrika wird erste deutsche Kolonie (am 24.04.1884)

WDR ZeitZeichen. . 14:47 Min. . WDR 5.

Als sich das Deutsche Reich 1884 entschloss, in Afrika seine erste Kolonie auszurufen, unterwarfen andere europäische Staaten die Welt bereits seit Jahrhunderten. Doch an Brutalität standen die Deutschen anderen Kolonialmächten in nichts nach, wie der Völkermord an den Herero zeigt. Autorin: Daniela Wakonigg | audio