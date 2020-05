Christoph Graupner, Komponist (Todestag 10.5.1760)

Seine Probekompositionen und musikalischen Prüfungen hat er bestanden, und eigentlich soll Christoph Graupner 1722 der Nachfolger von Thomaskantor Johann Kuhnau werden. Doch sein Dienstherr, der Darmstädter Landgraf, will ihn als Hofkapellmeister behalten. So wird Johann Sebastian Bach Thomaskantor, und Graupner bleibt 51 Jahre lang am Darmstädter Hof. Autor: Christian Kosfeld

