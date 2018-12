Audio: Alexander G. Laing, Forschungsreisender (Geburtstag 27.12.1793)

WDR ZeitZeichen | 27.12.2018 | Länge: 14:57 Min.

Timbuktu – das klang in europäischen Ohren des 19. Jahrhunderts nach Gold, Reichtum, Pracht. Die afrikanische Stadt am Niger war so legendär wie El Dorado in Amerika. Seit Jahrhunderten hatte kein Europäer Timbuktu betreten. Kein Wunder, dass sich zahllose Abenteurer aufmachten, um es wiederzuentdecken. Die meisten kehrten nie zurück. Der schottische Forscher Alexander Gordon Laing war genauso fasziniert von der Idee wie alle seine Zeitgenossen. Autor: Martin Herzog | audio