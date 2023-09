Baby Edith Eleanor McLean wird 1888 in einen Brutkasten gelegt

WDR Zeitzeichen. . 14:34 Min. . Verfügbar bis 07.09.2099. WDR 5.

Am 7.9.1888 wird das Frühchen Edith Eleanor McLean in einen Brutkasten gelegt - und überlebt. Brutkästen können Babys helfen zu überleben, bringen aber auch ethische Fragen.

USA

William Deming

Edith Eleanor McLean

Was angeblich aus Edith Eleanor geworden ist.

Wie heute Frühgeborene betreut werden.

Warum nicht alle Kinder gerettet werden können.

Was familienzentrierte Neugeborenenmedizin ist.

Was "Känguruhen" bedeutet.

Axel von der Wense, Leitender Arzt der Neonatologie und Intensivmedizin des Altonaer Kinderkrankenhauses

Die ersten Brutkästen sind zwischen 1860 bis 1880 in Frankreich in Gebrauch. Sie heißen "Couveusen". Sie sind aus Holz und verfügen über eine Glasscheibe, damit das Baby beobachtet werden kann. Um die Frühgeburten zu wärmen und Temperaturen wie im Mutterleib zu erreichen, werden Behälter mit heißem Wasser in die "Couveusen" gestellt.Auch in anderen Ländern wird damals mit wärmenden Kästen für Frühgeborene experimentiert. In denbaut der New Yorker Arztein Gerät, das 1888 zum Einsatz kommt:ist das erste Kind, das darin liegt. Sie wiegt bei ihrer Geburt nur 1.106 Gramm - und überlebt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Heide SoltauRedaktion: Matti HesseTechnik: Sarah Fitzek