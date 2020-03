Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht" eröffnet (am 5.3.1995)

Im Umgang mit dem Nationalsozialismus folgten auf eine Zeit der Verdrängung in den 50er Jahren Phasen der Aufarbeitung. Wurden die Verbrechen der Nationalsozialisten zunächst vor allem Hitler, einer kleinen Clique seiner Paladine, der Gestapo und den Totenkopfverbänden der SS in die Schuhe geschoben, so änderte sich das seit den 60er Jahren mehr und mehr. Autor: Heiner Wember

