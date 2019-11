Alfred Schnittke, Komponist (Geburtstag 24.11.1934)

WDR ZeitZeichen. . 14:52 Min. . Verfügbar bis 21.11.2099. WDR 5.

Aus einer vielschichtigen Identität heraus, die ihm in der Sowjetunion immer wieder Probleme machte, hat der 1934 in Engels geborene Alfred Schnittke seine Musik komponiert: katastrophische Sinfonien, doppelbödige Filmmusik, grelle Opern, Kammermusik am Rande des Verstummens. Autor: Michael Struck-Schloen

