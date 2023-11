Banksy: Nachgestellte Kunstwerke in Kölner Ausstellung

WDR 5 Westblick - aktuell. . 02:58 Min. . Verfügbar bis 01.11.2024. WDR 5. Von Judith Levold.

Seit zwei Jahren tourt die Ausstellung zu "The Mystery of Banksy" durch Europa - jetzt gastiert sie in Köln. Die Schau ist eine Hommage dem "großen Unbekannten" Street-Art-Künstler Banksy gewidmet, nicht aber von ihm autorisiert. Judith Levold hat sie besucht.

Audio Download .