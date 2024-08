Young-Adult-Boom: Zwischen Kitsch und Feminismus

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:45 Min. . Verfügbar bis 07.08.2025. WDR 5. Von Simone Schlosser.

Die Serie "Maxton Hall" lässt kein Klischee aus, dennoch ist sie weltweit ein Erfolg. Young-Adult-Stoffe sind im Trend – ob in der Literatur, auf TikTok oder in Serien. Simone Schlosser erklärt, wie das Genre funktioniert und warum es so angesagt ist.

