"Istanbul": Erfolgsstück über Einwanderung

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:45 Min. . Verfügbar bis 29.01.2026. WDR 5. Von Christoph Ohrem.

"Istanbul" läuft derzeit am Grillo-Theater in Essen. Es handelt vom Anwerbeabkommen und der daraus folgenden Migrationsgeschichte. Christoph Ohrem berichtet über ein Stück, das seit zehn Jahren ein Dauerbrenner auf vielen Bühnen in Deutschland ist.

