Haare: Ausstellung im Folkwang Museum Essen

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:46 Min. . Verfügbar bis 11.09.2025. WDR 5. Von Ayse Acevit.

Haare sind persönlich. Zugleich haben sie aber auch immer eine gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung. Das zeigt die Foto- und Video-Ausstellung "Grow It, Show It!" im Folkwang Museum in Essen. Aysegül Acevit über Kunst, Haare und die Botschaft dahinter.

