Was können Kulturschaffende im Nahost-Konflikt leisten?

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 12:36 Min. . Verfügbar bis 08.11.2024. WDR 5.

Kulturschaffende melden sich bei Krisen häufig in offenen Briefen, eröffnen neue Perspektiven, manchmal Lösungsideen. Was kann Kultur leisten in unserer Gesellschaft? Cornelia Wegerhoff stellt "Eine Frage der Kultur" zum Nahost-Konflikt.

