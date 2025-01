Thementag Zuwanderung: "Istanbul" - Erfolgsstück an den Theatern

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:45 Min. . Verfügbar bis 29.01.2026. WDR 5. Von Christoph Ohrem.

"Istanbul" läuft derzeit am Grillo-Theater in Essen. Seit zehn Jahren ist das Stück über das Anwerbeabkommen und die daraus folgende Migrationsgeschichte ein Dauerbrenner auf vielen Bühnen in Deutschland. Christoph Ohrem berichtet.

