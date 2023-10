Neuer "Tintenwelt"-Roman von Cornelia Funke

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 13:51 Min. . Verfügbar bis 11.10.2024. WDR 5.

Ihre "Tintenwelt"-Reihe hat sie zur berühmtesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin gemacht, in über 50 Sprachen werden ihre Bücher übersetzt. In Scala erzählt Cornelia Funke vom neuen vierten Band, in dem es um Rache und die Macht der Farben geht.

Audio Download .