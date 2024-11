Ein Weltstar am Rhein: Tina Turners Kölner Jahre

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 12:03 Min. . Verfügbar bis 26.11.2025. WDR 5. Von Volker Hein.

Tina Turner lebte rund zehn Jahre in Köln. Der Autor und Journalist Volker Hein arbeitete in dieser Zeit für sie, genauso wie Erika Holtmann: In ihren Erinnerungen werden private Seiten des Weltstars sichtbar.

