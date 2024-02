Audio: "Stolz und Vorurteil (oder so)" am Theater Detmold

Im Roman "Stolz und Vorurteil" von Jane Austen kommen die Dienstmädchen nur am Rande vor. In Detmold übernehmen sie die Handlung und schlüpfen in alle Rollen der "besseren" Gesellschaft. Das hat viel Witz, meint Scala-Kritker Martin Burkert. | audio