Audio: Premiere in Münster: Theaterstück "Kinderhäuser"

Vor einigen Jahren wurde auch Münster erschüttert, als Missbrauchsfälle in der Kirche und in Kinderheimen bekannt wurden. Am Freitag hatte das Stück "Kinderhäuser" der amerikanischen Regisseurin Karen Breece Premiere, in der Opfer selbst auf der Bühne standen. Heike Zafar war dabei. | audio