Off-Theater-Festivals im Ruhrgebiet

WDR 5 Scala - Bühne. . 09:30 Min. . Verfügbar bis 02.09.2025. WDR 5.

Visionen der Zukunft präsentiert das FAVORITEN-Festival in Dortmund. Die siebte Ausgabe des FULL-SPIN-Festivals in Essen präsentiert "Physical Theatre" - also Theater von Zirkus bis Performance. Stefan Keim berichtet über zwei Off-Theater-Festivals.

