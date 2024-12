Audio: Bühnentipp: "Der zerbrochene Krug" in Mülheim an der Ruhr

WDR 5 Scala - Bühne. . 03:44 Min. . WDR 5. Von Dorothea Marcus.

"Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist ist als Stück über einen korrupten Richter, sexuelle Nötigung und Machtmissbrauch so aktuell wie nie. Dorothea Marcus hat die Neuinszenierung von Philipp Preuss am Theater an der Ruhr in Mülheim gesehen. | audio