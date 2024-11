Audio: Bühnentipp: "La Bayadere" im Schauspielhaus Dortmund

WDR 5 Scala - Bühne. . 02:45 Min. . WDR 5. Von Nicole Strecker.

In Dortmund geht eine Ära zu Ende: Ballettdirektor Xin Peng Wang beendet nach über 20 Jahre aus Altersgründen sein Engagement am Schauspielhaus Dortmund. Nicole Strecker war in seiner Abschiedsinszenierung "La Bayadere" und meint: ein Finale mit Wucht. | audio